Москва, , 22:06 — REGNUM Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что в Кремле обеспокоены санкциями против главы украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и считают, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков, вызвало реакцию в интернете. Пользователи оставили свои комментарии 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Песков не заявил. Он предупредил. И, похоже, в последний раз», — пишет Сергей Г.

Многие пользователи выразили уверенность в том, что слова пресс-секретаря главы государства являются предостережением для властей Украины от необдуманных действий.

«Это прямой сигнал … Она (Украина) реально посыпется», — считает Сара Г.

Некоторые комментаторы призвали руководство России сделать всё возможное, чтобы между конфликтующими сторонами в Донбассе не вспыхнули новые боевые столкновения.

«Хватит допускать этот бардак! Немедленно решать сей вопрос юридически!», — написала Наталия Б.

Нашлись и те, кто уверен, что, в случае нового витка войны на территории Донбасса, Россия не бросит жителей этого региона в беде и встанет на их защиту.

«Риск огромный. Они (власти Украины) не соображают какой риск! Ведь в Донбассе русские люди живут, а некоторые и с Российским паспортом! Уже сообразили?», — задаётся вопросом Константин К.

Напомним, 20 февраля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле обеспокоены санкциями против главы украинской партии «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука и считают, что на Украине набирает силу реакционная тенденция, репрессивные действия против СМИ и ведущих политиков.