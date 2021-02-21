Москва, , 21:43 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский скорректировал свое высказывание относительно требованию к весу чиновников и граждан России.

«Государство должно проводить политику стимулирования граждан к здоровому образу жизни. Один из способов продемонстрировать такую политику — ограничить предельные весовые параметры для чиновников. Условно, 100 кг. Хочешь оставаться на госслужбе — поддерживай себя в форме. Не можешь следить за собой — придется реализовывать себя в другой сфере», — отметил Жириновский.

Никаких стандартов для остальных граждан быть не может, подчеркнул парламентарий.

Однако он оставил за врачами право объявить здоровые параметры тела.

«Лишний вес — это один из главных факторов развития множества заболеваний и ранней смертности среди пожилых. Конечно, каждый человек вправе сам решать, что ему есть и что делать», — сказал парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, широкий резонанс получило высказывание лидера ЛДПР Владимира Жириновского о требованиях к весу чиновников — в 100 кг максимум, те же требования он предлагал распространить и на простых граждан.

Читайте ранее в этом сюжете: Жириновский: чиновник не должен весить более 100 килограммов