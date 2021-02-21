Ростов-на-Дону, , 21:41 — REGNUM Гандбольный клуб «Ростов-Дон» одержал победу над столичным ЦСКА. Матч в Ростове-на-Дону завершился со счетом 21:20 в пользу хозяек площадки.

«Соперник оказывал на нас давление всю игру. ЦСКА хорошо играл в защите, был агрессивен, гандболистки соперника сражались друг за друга. Мы, в свою очередь, плохо действовали в атаке. <…> Возможно, ничья была бы справедливым результатом, но я очень рад тому, что мы победили», — отметил наставник донской команды Пер Юханссон.

В ходе игры в составе «Ростов-Дона» наиболее отличились Полина Кузнецова, забившая шесть голов, и Грас Заади, на счету которой пять точных бросков.