Вашингтон, , 21:37 — REGNUM Для точного определения источника распространения коронавируса SARS-CoV-2 пока недостаточности информации, заявил советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан в эфире телеканала CBS.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: «гонка вакцин» и новые штаммы — все новости»

"ВОЗ предстоит проделать большую работу, чтобы выяснить, где конкретно появился вирус», — сказал он.

Он уточнил, что у Вашингтона есть вопросы к Китаю, поскольку в Белом доме «не верят, что Китай предоставил достаточно данных о том, как пандемия начала распространяться в КНР».

Как сообщало ИА REGNUM, изначально все считали, что коронавирус начал распространяться из китайского города Ухань, где были зафиксированы первые случаи заражения. В США власти до сих пор настаивают, что SARS-CoV-2 — это «китайский» или «уханьский» вирус.

В свою очередь глава МИД КНР Ван И заявил, что всё больше исследований говорит о том, что пандемия коронавируса была вызвана отдельными вспышками в разных местах по всему миру. А Китай, по его словам, просто был первой страной, которая сообщила о случаях заражения коронавирусом.