Москва, , 21:50 — REGNUM Материал газеты «Известия», согласно которому Россия создает гиперзвуковую управляемую ракету под кодовым названием «Гремлин», вызвал обсуждение в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.

«Гремлин — мифическое существо, отличается скверным нравом и своей нелюбовью к технике», — поделился Владимир С.

Многих пользователь отпугнуло название перспективной разработки. По мнению людей, российскому оружию необходимо дать русское название.

«Гремлин» — это слово из английского языка. Замечу, слово одной из основных стран НАТО. Как можно было так называть русское оружие?», — задаётся вопросом Яков З.

Некоторые комментаторы, тем не менее, порадовались тому, что на территории России разрабатываются всё новые и новые виды вооружения. Они уверены, что в этом заключается сила Российской Федерации.

«Будем сильные, будем богатые! Так держать!», — пишет Андрей В.

Ряд пользователей оказались встревожены тем фактом, что начало разработки никак не является залогом того, что подобные образцы вооружения действительно появятся на свет.

«Между «начали разрабатывать» и «начали производство» не просто пропасть, а целая вселенная. За последние 20 лет чего только не начинали разрабатывать», — считает Витал К.

Напомним, 20 февраля газета «Известия» опубликовала материал, согласно которому Россия создает гиперзвуковую управляемую ракету под кодовым названием «Гремлин».