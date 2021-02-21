Андалусия, Испания, , 21:45 — REGNUM Ученые из Андалузского научно-исследовательского института данных и вычислительного интеллекта Университет Гранады (DaSCI) вместе со специалистами из частной компании Ferrovial и коллегами из Испанской королевской инженерной академией (RAI) провели исследование, в котором выяснили, какой положительный вклад в достижение 17 целей устойчивого развития (ЦУР) ООН могут дать новые инженерные и технологические решения, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).

Об этом сообщает информационное агентство Eurasia Review 20 февраля 2021 года.

Исследование под названием «Инженерия как средство достижения ЦУР: искусственный интеллект и прорывные цифровые технологии» стартовало в марте 2020 года и посвящено применению ИИ и цифровых технологий для достижения 17 ЦУР ООН. Исследование разделено на три части: первая часть посвящена описанию цифровых технологий и искусственного интеллекта, вторая — анализу их применения для достижения ЦУР и третья — это рекомендации по разработке новых проектов для достижения ЦУР. В рамках этого исследования авторы просмотрели специализированную научную литературу, в том числе более 1000 библиографических ссылок, относящихся к 169 задачам, которые были поставлены для достижения ЦУР.

По мнению учёных, эта работа вносит важный вклад в IT-инженерии в решение проблем, с которыми мировая экономика и общество сталкиваются в 21 веке. Она также дает представление о трех измерениях, характеризующих устойчивость: экономическом (включая различные области жизни и экономическое и технологическое развитие); социальное (включая социальное развитие и равенство); и окружающая среда (включая ресурсы и окружающую среду).

Один из выводов этой работы заключается в том, что данные представляют собой некий общий элемент, на котором основаны ИИ и цифровые технологии. Здесь важно подчеркнуть необходимость в унифицированных, доступных и открытых данных, поскольку они поддерживают разработку проектов, направленных на решение многих глобальных проблем. Правительства и компании должны объединиться для достижения этой цели путем создания и обмена данными, которые позволят им успешно реализовывать проекты и разрабатывать решения для достижения ЦУР.

Исследователи, в частности, приводят следующие примеры использования ИИ для достижения экономических целей устойчивого развития:

выявление и прогнозирование возникновения бедных регионов и отдельных домохозяйств с помощью алгоритмов машинного обучения, для последующего предотвращения или искоренения возможности их появления;

борьба с бедностью и нехваткой продовольствия с помощью систем ИИ и блокчейн (для справедливых и прозрачных форм принятия решения);

распределение ресурсов для помощи незащищенным группам населения;

предотвращающие коррупции с помощью систем прогнозирования;

содействие развитию устойчивого сельского хозяйства, а также выявление и управление рисками для здоровья, обеспечения продовольствием и экономического существования сообществ с помощью сбора, анализа и использования больших объемов данных для систем раннего предупреждения;

предотвращение распространения эпидемий с помощью IoT в умных городах с помощью систем ИИ, обеспечивающих раннее предупреждение эпидемий и разработку планов по их предотвращению;

использование данных из социальных сетей и носимыхустройств для разработки персонализированных и социальных услуг;

развитие СМИ, пропагандирующих устойчивое питание и здоровый образ жизни;

создание надежных и прозрачных систем в здравоохранении, в диагностики заболеваний (например, с использованием глубокого изучения медицинских изображений), в развитии точной медицины.

Исследователи отмечают, что необходимо укреплять связи между наукой и техникой, промышленностью и правительствами, укреплять диалог и расширять различные возможности для получения высококачественных данных.

«Ц УР устанавливают цели, которые должны быть достигнуты на глобальном уровне, но не все страны и регионы мира в настоящее время находятся в одинаковой позиции в гонке по их достижению. Таким образом, очевидно, что применение ИИ и цифровых технологий должно быть адаптировано к ситуации в каждой стране и нацелено на достижение наиболее актуальных ЦУР, — поясняют авторы исследования. — Ц ифровые технологии развиваются быстрыми темпами, а это означает, что важно искать альтернативные способы достижения ЦУР — способы, адаптированные к этим ускоренным темпам прогресса и появлению новых цифровых парадигм. Это особенно важно с учетом нынешнего мирового сценария, вызванного пандемией COVID-19, которая, несомненно, оказала глубокое влияние на все аспекты ЦУР, выходящие далеко за рамки строго связанного со здоровьем аспекта.

ИИ и цифровые технологии являются фундаментальными инструментами для продвижения по пути, который нам предстоит пройти в течение этого десятилетия, поскольку мы несем большую моральную и этическую ответственность перед сегодняшним миром. Работа над 17 ЦУР — это одновременно и прекрасная возможность, и серьезная проблема ».

Напомним, что, декларируя необходимость защиты нашей планеты и обеспечения процветания для всех людей, ООН установила 17 ЦУР в рамках своей Повестки дня на период до 2030 года, которые представляют собой смену парадигмы для компаний и правительств при разработке новых бизнес-моделей и государственной политики, основанной на устойчивости. Таким образом, по мнению ООН, правительства, частный сектор и гражданское общество будут играть важную роль в достижении поставленных целей.

Читайте ранее в этом сюжете: Инновационный водородный порт появится в Великобритании