Москва, , 21:26 — REGNUM Решение NASA опубликовать первые цветные изображения, запечатлённые приземлившимся на Марс 19 февраля американским планетоходом Perseverance, вызвало бурную реакцию со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.

«И на Марсе будут яблони цвести. Помните такую песню?», — обращается Елизавета Б.

Многие пользователи пришли в восторг от увиденных кадров. Они считают, что это является доказательством великого достижения человечества.

«Браво, учёным, конструкторам этого великого достижения. За шесть месяцев долететь и приземлиться», — пишет Нина Г.

Некоторые комментаторы посетовали, что спущенный на поверхность Марса аппарат принадлежит американцам. Они хотели бы видеть на «красной» планете российский планетоход.

«Пока мы надуваем щеки, они с 2004 года уже шестой аппарат отправили», — поделился Айрат Х.

Другие пользователи отметили, что Россия ещё во времена Советского Союза уже доказала всему миру, что способно отправить посадить на планету свой марсоход, и поэтому повторяться не имеет никакого смысла.

«Первые советские марсоходы совершили посадку на Марс в 1971 году. А в 1996 году наш, советский марсоход ползал по Марсу и весь мир это видел. А сейчас 2021 год!!! Какой же это «прорыв США? Очнитесь!», — написала Мария О.

Напомним, 20 февраля NASA опубликовало в Twitter фотографии, снятые американским исследовательским аппаратом Perseverance на Марсе.