Женева, Швейцария, , 21:08 — REGNUM Общее число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире достигло 110 749 023, за последние сутки на планете зафиксировано 359 488 новых случаев инфицирования SARS-CoV-2. Такие данные приводит 21 февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире от COVID-19 скончались 9 075 пациентов, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 455 131.

Напомним, днём ранее представители ВОЗ сообщали о выявлении более 380 тыс. случаев инфицирования коронавирусом за сутки.

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