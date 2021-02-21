Москва, , 21:03 — REGNUM Федеральная служба безопасности (ФСБ) России держит под тотальным контролем рейсы из мусульманских стран, а также заранее берёт списки пассажиров по остальным направлениям. Об этом «МК» на условиях анонимности рассказал сотрудник ФСБ.

Регистрация в аэропорту Der.metzger2009

«На карандаш с европейских направлений берем выходцев из СНГ, с Кавказа и из Татарстана», — сказал он.

По прибытии в Москву их могут опросить, при этом возвращающиеся из путешествия туристы, как правило, под подозрения силовиков не попадают, уточнил он.

Если человек прожил, например, продолжительное время в Турции или Иране, то после прилета присутствует повод для опроса. В среднем с рейса из этих стран опрашивают по 10−15 человек.

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Подозрительного пассажира стараются постепенно раскрепостить, чтобы вывести на чистую воду. За десять минут становится ясно, что «из себя представляет пассажир», отметил собеседник издания.

Он добавил, что «расколоть» мужчину проще, чем женщину. С молодыми девушками приходится общаться максимально деликатно.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 февраля сотрудники ФСБ задержали в Воронеже сторонников украинской молодежной радикальной группы, причастных к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств. В ходе оперативных действий у задержанных изъята экстремистская литература, символика националистических организаций, а также холодное оружие, средства связи. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.

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