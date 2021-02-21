Ростов-на-Дону, , 21:03 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» заключил контракт с полузащитником Георгием Махатадзе. Соглашением предусмотрена возможность продления на 4,5 года.

Зимний сбор в испанской Марбелье хавбек провёл с «Ростовом». Отметится точным ударом в ворота местной команды в контрольном матче. Пока уроженец Ростова-на-Дону будет защищать клубные цвета донской команды до конца сезона.

Махатадзе перешёл в столичный «Локомотив» в 2013 году. Был в составе молодёжной команды, затем выступал за основной состав. Защищал цвета «Казанки», «Рубина» и «СКА-Хабаровск».

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