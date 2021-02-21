Москва, 21 февраля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Заявление заместителя командующего ВВС Швеции Андерса Перссона о том, что в случае войны с Россией финские ВВС могли бы отступить на авиабазы в Стокгольме, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 21 февраля в социальной сети Facebook.

Airwolfhound Самолёт ВВС Финляндии

«Финнам лучше дружить с Россией, чем враждовать», — считает Николай К.

Многие пользователи призвали финские власти прислушаться к данному совету, ведь, если действительно между Финляндией и Россией вспыхнет война, долга эта страна не продержится.

«Кто придет в Россию с мечем, тот от него помрёт», — поделился свои мнением Владимир Ф.

Некоторые комментаторы пришли к выводу, что сама мысль о том, что Россия может напасть на Финляндию, выглядит совершенно абсурдной.

«О, мы, оказывается, и на Финляндию собираемся нападать? А там есть что-то ценное?», — задаётся вопросом Алексей С.

Тем не менее некоторые пользователи напомнили жителям Финляндии о том, что последние военные действия во Второй Мировой войне привели к полному поражению Финляндии и сдаче ряда территорий России.

«Смешон термин «отступить» Что бы отступать, сначала надо нападать. Они смирные, как огребли в ВОВ, так и присмирели, заплатили Выборгом и всем Карельским перешейком. Красивые места, ребята. Спасибо», — пишет Ирина В.

Напомним, 20 февраля заместитель командующего ВВС Швеции Андерс Перссон заявил о том, что, в случае войны с Россией, финские ВВС могли бы отступить на авиабазы в Стокгольме.