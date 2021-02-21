Пермь, , 20:52 — REGNUM Сборная России по баскетболу одержала победу над командой Эстонии в матче группового этапа квалификации чемпионата Европы 2022 г. (Евробаскет-2022). Встреча в Перми завершилась — 75:52 в пользу хозяев. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Результативным игроком российской команды стал Евгений Бабурин (14 очков). 13 очков — у Андрея Воронцевича. В сборной Эстонии 10 очков — у Янари Ёэсаар.

Сборная России завершила отбор на Евробаскет на II месте в группе B с 10 очками в 6 матчах. С I места на Евробаскет-2022 вышла Италия.

Эстония и Северная Македония — 7 и 6 очков соответственно — поборются за III место и путёвку на Евробаскет-2022.