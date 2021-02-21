Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM В Петербурге прививки от коронавируса к 21 февраля сделали 213 220 человек. Это составляет 3,96% от численности постоянного населения мегаполиса.

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Как сообщили в Межведомственном городском совете по борьбе с COVID-19, полностью закончили цикл вакцинации 62 708 человек (это 1,16% от населения города).

За последние сутки первую дозу двухкомпонентной вакцины получили 7877 человек, вторую прививку сделали 2935 человек.

С начала прививочной кампании в Петербург поступило 329 942 комплекта вакцины. На сегодня в поликлиниках остаётся 105 817 комплектов.

В Петербурге работают 128 пунктов вакцинации. В среду, 24 февраля планируется открытие прививочных пунктов в нескольких торгово-развлекательных комплексах.

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