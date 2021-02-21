Ниамей, , 20:44 — REGNUM В Нигере на мине подорвался автомобиль, принадлежащий избирательной комиссии страны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя местных властей.

Инцидент произошел 21 февраля в юго-западной части страны. По последним данным, в результате взрыва погибли семь человек, еще трое пострадали.

Отмечается, что сотрудники избирательной комиссии погибли в тот момент, когда в стране проходит голосование во втором туре президентских выборов.

В настоящее время выясняются подробности данного происшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 17 февраля в штате Нигер, расположенном на центрально-западной части Нигерии, неизвестные боевики совершили нападение на среднюю школу.

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