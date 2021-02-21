Вашингтон, 21 февраля, 2021, 20:25 — ИА Регнум. Власти США в течение нескольких недель могут определиться с ответом на приписываемые России «кибератаки». Об этом 21 февраля заявил в интервью телеканалу CBS помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Во всём виноваты русские

По его словам, разведывательные службы страны, устанавливающие масштаб ущерба, также проведут работу по определению причастных.

«Мы (власти США) находимся в процессе», — сказал Салливан.

Он отметил, что на разработку ответных мер американской стороне понадобятся недели, а не месяцы. При этом помощник президента США по национальной безопасности добавил, что ответом станут не просто ограничительные меры, а «видимые и невидимые инструменты».

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джозеф Байден заявил, что власти РФ стремятся «подорвать трансатлантическое единство» и «пытаются ослабить европейский проект и НАТО».

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