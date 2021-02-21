Вашингтон, , 20:10 — REGNUM В Соединённых Штатах министерство юстиции и ФБР расследуют возможное наличие связей между участниками захвата Капитолия и влиятельными в стране приверженцами консервативных идей. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, среди них могут быть бывший советник экс-президента США Дональда Трампа Роджер Стоун, а также конспиролог правого толка Алекс Джонс и учредитель группы Stop the Steal в Facebook Али Александр.

При этом расследование не означает, что против них выдвинут какие-либо обвинения, уточнили собеседники издания.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 января сторонники теперь уже бывшего президента США Дональда Трампа пошли на штурм Капитолия. Без жертв не обошлось.

Спустя три недели после этих событий обвинения в массовых беспорядках предъявлены больше чем 150 протестующим. Так, их обвиняют в незаконном проникновении, хулиганстве, краже госсобственности, нападении на сотрудников правоохранительных органов. За тяжкие преступления им грозит до 20 лет тюрьмы.

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