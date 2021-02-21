Канберра, , 20:07 — REGNUM Российский теннисист Даниил Медведев подвёл итоги финала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open), где он проиграл Новаку Джоковичу (Сербия). Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«Не та игра, которую я хотел показать. Уважение Новаку Джоковичу. Горд своим выступлением… и не могу дождаться возвращения в следующем году», — отметил Медведев в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, Медведев уступил Джоковичу в трёх сетах — 5:7, 2:6, 2:6.

Примечательно, что Джокович 9 раз выходил в финал австралийского турнира и 9 раз становился его победителем.