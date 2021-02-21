Санкт-Петербург, , 20:07 — REGNUM В Петербурге произошел уже второй за текущие сутки пожар в производственном здании. Как сообщает 21 февраля пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, на Автовской улице в Кировском районе города загорелся цех на территории промзоны.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 19:07 мск. В производственном здании размером 150×250 метров и высотой 20 метров в помещении площадью 1000 кв. метров происходит горение обстановки, оборудования и оконных проёмов на площади в 100 кв. метров.

В 19:19 мск пожару присвоен повышенный номер №1БИС

«Эвакуирован один человек, со слов рабочих, в здании больше никого нет», — отметили в пресс-службе.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали. К ликвидации пожара привлечено от МЧС шесть единиц техники и 27 человек личного состава.

Напомним, днем 21 февраля пожарные тушили цех по выпуску медицинского оборудования в Красногвардейском районе Петербурга. На том пожаре погиб человек.

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