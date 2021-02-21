Краснодар, , 20:00 — REGNUM В матче 1/8 финала Кубка России «Сочи» в гостях обыграл «Краснодар» — 2:1. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У победителей отличились Антон Заболотный и Жоаозиньо. Мяч в составе «быков» забил Тонни де Вильена.

Жеребьевка пройдет на следующей неделе, а матчи ¼ финала пройдут 2 и 3 марта.

Россия. Кубок. Плей-офф

Краснодар — Сочи

1:2

Голы: 0:1 Антон Заболотный (52'), 0:2 Жоаозиньо (67'), 1:2 Тонни Триндаде Вильена (81')

Предупреждения: Алексей Ионов (15'), Юрий Газинский (43'), Сергей Терехов (44'), Кристофер Ольссон (54'), Маркус Берг (55')