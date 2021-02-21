Лондон, , 19:54 — REGNUM Футбольный клуб «Лестер Сити» одержал победу над бирмингемской «Астон Виллой» в матче 25 тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча в Бирмингеме завершилась — 2:1 в пользу гостей. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Лестера» голы забили Джеймс Мэддисон и Харви Барнс. «Астон Вилла» ответила голом Бертрана Траоре.

Теперь «Лестер» (49 очков) поднялся на II место в турнирной таблице АПЛ, а «Астон Вилла» (36 очков) — на 8 месте.

Ранее в матче 25 тура АПЛ «Вест Хэм» одержал победу над «Тоттенхэмом». Встреча в Лондоне завершилась — 2:1 в пользу хозяев.

В составе «Вест Хэма» голы забили Майкл Антонио и Джесси Лингард. У гостей — Лукас Моура.