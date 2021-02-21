Лондон, , 19:45 — REGNUM На территории Великобритании за минувшие сутки выявили 9834 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля свидетельствуют обнародованные данные на сайте британского правительства.

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По последним данным, общее число выявленных заразившихся коронавирусом в стране в результате этого стало составлять 4 115 509.

Отметим, что суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в стране на данный момент составляет 120 580.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Британии за сутки выявили 10 406 новых заразившихся SARS-CoV-2.

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