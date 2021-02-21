Вашингтон, , 19:39 — REGNUM Бывший вице-президент Соединённых Штатов Майкл Пенс принял решение не участвовать в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление экс-главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники.

Отмечается, что организаторы приглашали Пенса выступить на своем ежегодном мероприятии, которое состоится 28 февраля, однако тот отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, выступление намечено на 28 февраля. Трамп расскажет о будущем Республиканской партии США и роли консервативного движения в нем. Источник добавил, что бывший глава Белого дома раскритикует миграционную политику действующего президента США Джо Байдена. Это будет первым выступлением Трампа с момента ухода с поста главы государства.