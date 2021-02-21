Санкт-Петербург, , 19:26 — REGNUM В Санкт-Петербурге за последние сутки почти в три раза, в недельном интервале, выросло количество обращений к медикам со стороны пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

За сутки было зарегистрировано 1349 таких обращений, что на 185,2% больше, чем в прошлое воскресенье, 14 февраля, когда их было всего 473, сообщили 21 февраля в Межведомственном городском совете по борьбе с эпидемией.

Суточное количество госпитализаций составило 412 и выросло более чем на 17%, по сравнению с цифрами недельной давности. В то же время все остальные эпидемические показатели зафиксировали снижение, например, число выписанных по выздоровлению за сутки увеличилось на 52% к уровню недельной давности.

«Общее число активных больных снизилось в сравнении с аналогичным днем прошлой недели. В целом тренд на снижение распространения инфекции сохраняется. Вместе с тем необратимость тенденции может гарантировать только массовая вакцинация населения», — подчеркивают в Межведомственном совете.

Под COVID-19 и пневмонии в Петербурге сейчас развернуто 9273. Из них свободны на сегодняшний день 4156 коек, что составляет 44,8%. Доля тяжелых больных в стационарах составляет 25%. Количество больных на ИВЛ — 217.

С понедельника, 22 февраля, три стационара возвращаются к плановой работе.

Напомним, за 20 февраля в Петербурге впервые с начала ноября 2020 года в ходе второй волны пандемии выявили менее тысячи новых случаев COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге выявили меньше тысячи новых носителей коронавируса