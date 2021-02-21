Рим, , 19:25 — REGNUM Футбольный клуб «Интер» разгромил «Милан» в рамках 23 тура чемпионата Италии — 3:0. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Голы забили Лаутаро Мартинес (5, 57 мин.), также Ромелу Лукаку (66 мин.).

«Интер» (53 очка) занимает I место в турнирной таблице Серии А, у «Милана» (49 очков) — II место.

Следующий матч «Интер» проведет 28 февраля против «Дженоа», а «Милан» сыграет с «Ромой».

Ранее спортивный директор флорентийской «Фиорентины» Даниэле Праде высказал мнение о ситуации с российским форвардом Александром Кокориным:

«После перехода Кокорин даже перестарался, чтобы набрать хорошую форму. В итоге у него обострились проблемы со старыми травмами. … Он пока ещё не в лучшей форме».