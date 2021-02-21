Москва, , 19:15 — REGNUM В матче 1/8 финала Кубка России по футболу на стадионе «РЖД Арена» в Москве клуб «Локомотив» (Москва) разгромил «Тамбов» — 3:0. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У «Локомотива» голы забили Пабло, Гжегож Крыховяк, Франсуа Камано.

Теперь «Локомотив» вышел в ¼ финала Кубка России. В эту стадию турнира ранее пробились «Динамо» (Москва), «Арсенал» (Тула) и ЦСКА (Москва).

Ранее в матче 1/8 финала Кубка России по футболу ЦСКА одержал победу над «СКА-Хабаровск» — 2:0.

Забитыми мячами отметились Ильзат Ахметов и Никола Влашич.

Соперник ЦСКА по ¼ финала Кубка России определится позднее.