Кишинёв, , 19:13 — REGNUM В Молдавии за минувшие 24 часа выявили более 500 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

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По данным министерства, в стране за последние сутки зафиксировали 507 случаев заражения коронавирусом, и в результате этого общее число инфицированных возросло до 176 752.

Также уточняется, что всего в Молдавии от COVID-19 с начала пандемии скончались 3780 человек. При этом вылечились от данного заболевания в стране 161 893 пациента.

Как передавало ИА REGNUM, днем ранее в Молдавии за сутки выявили более 1 тыс. случаев заражения SARS-CoV-2.

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