Киев, , 19:09 — REGNUM До воссоединения Крыма с Россией все полёты над Черным морем координировались из аэропорта Симферополя, поэтому Киев разрешил летать самолётам НАТО над морем, заявил бывший постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

«Никакая международная организация не признает за Россией права управлять с Симферопольского аэропорта авиационными потоками», — сказал он в интервью «Обозревателю».

При этом он добавил, речь не идёт о том, что Киев пригласил авиацию НАТО совершать полеты над Крымом, а лишь «разрешил им это делать».

«Мы не кричим: эй, летайте над Симферопольским аэропортом!» — отметил он.

Вместе с тем Бабин предположил, что самолёты североатлантического альянса не будут подлетать к Крыму ближе, чем на 12 миль.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума почти 96,6% проголосовавших высказались за вхождение Крыма в состав России.

Напомним, 10 февраля министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в ходе переговоров с заместителем генсека альянса Патриком Тернером предложил НАТО использовать воздушное пространство над Крымом для транспортировки войск, оборудования и грузов.

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