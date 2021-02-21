Тюмень, , 19:05 — REGNUM В Тюменской области за сутки выявлен 93 случая заражения коронавирусом. Об этом 21 февраля сообщает региональный оперативный штаб.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: пандемия идёт на спад — все новости»

Днём ранее суточный прирост заражений в области составлял 94 случая.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 21 февраля коронавирусом заразились 30 702 человека. Выздоровели 28 874 человека, скончались 273 пациентов с COVID-19.