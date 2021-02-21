Любляна, , 19:03 — REGNUM Сборная России заняла 7 место в медальном зачете ЧМ по биатлону в Поклюке (Словения). Сборная России разделила 7 место с командами Украины и Белоруссии, завоевавшими по одной бронзе. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Турнир завершился 21 февраля мужским масс-стартом. В активе российской сборной по итогам девяти дней соревнований — 1бронзовая медаль в мужской эстафете.

I место в медальном зачете заняла сборная Норвегии (7 золотых, 3 серебряных, 4 бронзовые медали). II место — у сборной Франции (2+2+3), на III месте — шведы (1+3+2).

Российские биатлонисты выступали в Словении под названием RBU (Russian Biathlon Union) и флагом Союза биатлонистов РФ.