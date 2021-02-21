Санкт-Петербург, , 19:03 — REGNUM Прокуратура Красногвардейского района Санкт-Петербурга организовала проверку по факту возгорания в помещении цеха по производству медицинского оборудования. В результате пожара в производственном здании на Магнитогорской улице, дом 17, днем 21 февраля погиб человек.

«В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности. В случае выявления нарушений закона будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

По данным ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, сообщение о пожаре поступило в воскресенье, 21 февраля, в 14:11 мск.

В производственном здании происходило горение на площади 20 квадратных метров. Во время тушения огня пожару присваивался повышенный номер №1 БИС. В 14:55 пожар был локализован, в 16:00 — ликвидирован силами 27 сотрудников МЧС на шести единицах техники.

В здании был найден погибший человек, обстоятельства его гибели и причины пожара выясняются.