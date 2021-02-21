Триполи, 21 февраля 2021, 18:51 — REGNUM Неизвестные напали на автоколонну главы МВД правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башаги, передает 21февраля телеканал Al Arabiya.
«Совершено нападение на кортеж министра внутренних дел ПНС Фатхи Башаги на трассе Джанзур — Триполи», — передает телеканал.
Отмечается, что убит один из нападавших.
ПНС во главе с Фаизом Сарраджем пользуется на протяжении всей гражданской войны в Ливии (десять лет) прямой военной поддержкой Турции и с некоторых пор — финансовой поддержкой Катара. ПНС на протяжении всей войны не только не добилось прекращения войны в Ливии, но активно участвует в ней с привлечением иностранных наёмников.