Вашингтон, , 18:47 — REGNUM Масочный режим в США могут продлить. Об этом 21 февраля заявил в интервью телеканалу CNN директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи.

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По его словам, медицинские маски носить жители страны, возможно, будут и в 2022 году, так как быстро победить пандемию коронавируса не удастся.

«Думаю, это возможно», — сказал он журналистам.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля университет Джонса Хопкинса, занимающийся сбором медицинской статистики в стране и в мире, сообщил, что на территории США за минувшие сутки выявили свыше 70 тыс. новых подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2.

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