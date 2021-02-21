Екатеринбург, , 18:45 — REGNUM Хоккеисты клуба «Автомобилист» (Екатеринбург) по буллитам одоелил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Матч в Екатеринбурге завершился — 4:3 (2:0, 0:0, 1:3, 0:0, 1:0) в пользу хозяев.

Шайбы у «Автомобилиста» забросили Алексей Макеев (14 и 60 мин.) и Павел Дацюк (18 мин.). В серии буллитов победу «Автомобилисту» принес Станислав Бочаров.

У «Сочи» — Сергей Шмелев (45 мин.), Игорь Руденков (60 мин.), Иван Мищенко (60 мин.).

«Автомобилист» уже гарантировал попадание в плей-офф, а «Сочи» потерял шансы на попадание в восьмерку лучших Западной конференции по итогам регулярного чемпионата.