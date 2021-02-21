Уфа, , 18:37 — REGNUM Матч 1/8 финала Кубка России по футболу между «Уфой» (Башкирия) и «Уралом» (Екатеринбург) перенесен. Об этом 21 февраля передает «Чемпионат.com».

"Матч перенесли… Нам сказали не лететь в Уфу, потому что там — 20 градусов», — отметил президент «Урала» Салават Муртазин.Напомним, что игра должна была состояться 22 февраля.

Ранее ЦСКА (Москва) обыграл «СКА-Хабаровск» в матче 1/8 финала Кубка России.

Встреча завершилась — 2:0.

У москвичей голами отметились Ильзат Ахметов и Никола Влашич. На 52 мин. красную карточку получил игрок хабаровчан Владислав Брагин.