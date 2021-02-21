Мурманск, , 18:29 — REGNUM По факту происшествия с траулером Polaris в Баренцевом море проводится проверка. Об этом 21 февраля сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

«Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку … в связи с остановкой главного двигателя судна МК 0335 Polaris в Баренцевом море», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, у принадлежащего АО «Норд-Вест Ф.К.» судна, на борту которого находились 10 человек, вышел из строя главный двигатель. Пострадавших нет.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в Росморречфлоте сообщили, что угрозы членам экипажа рыболовецкого траулера Polaris нет.

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