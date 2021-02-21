Мадрид, , 18:28 — REGNUM В рамках 24 тура Примеры футбольный клуб «Барселона» на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне сыграла вничью с «Кадисом» — 1:1. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

У хозяев с пенальти забил Лионель Месси, у гостей — Алекс Фернандес (с 11-метровой отметки).

Клуб «Барселона» (49 очков) располагается на III месте турнирной таблицы, а «Кадис» (25 очков) — на 14 строчке.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Месси вошёл в историю клуба как футболист, сыгравший наибольшее количество матчей за команду в рамках Примеры.

Выйдя в составе с «Кадисом», Месси начал свой 506 матч за клуб в рамках Примеры. По этому показателю он обошёл экс-полузащитника каталонцев Хави — тот провёл 505 матчей в рамках дивизиона Испании.