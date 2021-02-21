Тегеран, , 18:27 — REGNUM Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел переговоры с гендиректором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба МИД Ирана.

Отмечается, что стороны обсудили сотрудничество Ирана и МАГАТЭ, а также усилия агентства по решению вопросов между сторонами и взаимодействие в рамках режима нераспространения ядерного оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Гросси в Тегеран состоится по просьбе главы МАГАТЭ для проведения технических переговоров с Организацией по атомной энергии Ирана по поводу заявления Тегерана от 15 февраля и статьи 6 закона иранского парламента о стратегических мерах по снятию санкций.

Согласно принятому закону о стратегических мерах по снятию санкций, Иран прекратит реализацию добровольных мер по Дополнительному протоколу, если все санкции не будут сняты до 23 февраля. Власти страны неоднократно заявляли, что все предпринятые шаги обратимы в случае снятия американских санкций.

Читайте также: Reuters рассказало о найденных МАГАТЭ следах урана на объектах в Иране