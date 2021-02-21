Нью-Дели, , 18:15 — REGNUM Общее количество погибших в результате схода ледника в северном индийском штате Уттаракханд возросло до 67. Об этом 21 февраля сообщил портал Latestly со ссылкой на данные полиции.

По последним данным, специалистам удалось опознать пока только 37 тел.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр энергетики Индии Радж Кумар Сингх рассказал, что более $200 млн составляет общая сумма ущерба от схода ледника в районе строительства электростанции в штате Уттаракханд, расположенном на севере Индии.

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