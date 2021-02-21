Мурманск, , 18:09 — REGNUM Угрозы членам экипажа рыболовецкого траулера Polaris, у которого отказал двигатель в Баренцевом море, нет, сообщили 21 февраля в Росморречфлоте.

Отмечается, что погода в районе происшествия благоприятная, температура составляет — 9 °C, ветер — 12 м/c.

«Угрозы экипажу не существует», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, рыболовецкий траулер Polaris, на борту которого находятся десять человек, подал сигнал бедствия в Баренцевом море. ЧП произошло в 81 км от полуострова Рыбачий. В траулеру, который принадлежит компании Nord West float, направилось спасательное судно.