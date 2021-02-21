Канберра, 21 февраля, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Первая ракетка мира Новак Джокович (Сербия), выигравший Australian Open в девятый раз, заявил, что по ходу турнира получил надрыв мышцы. Об этом 21 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yann Caradec Новак Джокович

«МРТ показала, что это надрыв. … Завтра я сделаю МРТ ещё раз, а потом, конечно, какое-то время не буду играть», — передает слова Джоковича журналист Кэрол Бушар в Twitter.

Напомним, что в финале Australian Open сербский теннисист в трёх сетах обыграл Даниила Медведева (Россия) — 7:5, 6:2, 6:2.

Ранее экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал поражение Медведева против Джоковича.

«До матча я давал преимущество Джоковичу в 1%, а по факту получилось 90 на 10. … Первый сет был тяжёлым, мог закончиться как угодно. Дальше уже было дело техники. Даню подвёл опыт. … Если провести параллели по титулам и финалам Большого шлема, то Даня по сравнению с Джоковичем — это первоклашка. Я уверен, что у Медведева это не последний финал», — передает слова Кафельникова «Спорт-Экспресс».