Тбилиси, , 17:41 — REGNUM У здания парламента Грузии в центре Тбилиси во время акции протеста задержали несколько человек. Об этом 21 февраля сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

«Сотрудники правоохранительных органов задержали восемь человек по статье 173 КоАП (неподчинение законному запросу сотрудника правоохранительных органов)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанные, не довольные итогами прошедших в стране в 2020 г. парламентских выборов, пытались поставить палатки перед зданием парламента.

Как передавало ИА REGNUM, 19 февраля сотрудники полиции в Тбилиси задержали возле здания парламента Грузии более десяти протестующих.

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