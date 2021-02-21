Киев, , 17:30 — REGNUM Введение санкций в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK, а также депутата Рады, главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука и его супруги Оксаны Марченко никакой пользы для Украины не принесет, заявил в телеэфире 21 февраля народный депутат Украины от фракции ОПЗЖ Илья Кива.

«Если бы эти санкции изменили жизнь в нашей стране к лучшему: вакцина появилась бесплатная, которой могли бы прививать и спасать украинцев от пандемии, если бы конфликт в Донбассе остановился, если бы тарифы для населения упали — тогда, может быть, это было бы объяснимо. А так — санкции вводит трус», — считает парламентарий.

Кива высказал свою версию, почему президент Украины Владимир Зеленский все же решился на введение санкций.

«Он дорвался до власти и сегодня всеми силами пытается эту власть удержать в своих руках. Поэтому и нападает на оппозицию, но все эти нападки лишь укрепляют нас и заставляют сплотиться вокруг нашего лидера Виктора Медведчука», — категорично подчеркнул парламентарий.

Депутат напомнил, что ОПЗЖ, согласно данным всех соцопросов, пользуется поддержкой трети населения Украины.

«Наши рейтинги будут расти и дальше, мы станем еще более принципиальной политсилой. Вся эта чехарда и беззаконие еще более нас мотивируют к борьбе, которую мы ведем против преступного режима Зеленского. Они (действующая власть) должны четко для себя понимать — когда мы придем к власти, то жестко накажем тех, кто был причастен к этому беспределу. Подумайте, что будет с вами, когда мы начнем восстанавливать справедливость, карая вас по украинским законам», — предупредил действующую власть Илья Кива.

ИА REGNUM напоминает, что 20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Медведчука и его окружения, которые перед этим утвердил Совнацбез. Санкции введены сроком на 3 года и означают блокирование всех активов депутата и его финансовой деятельности.

Ранее сам Медведчук заявил, что власть пошла по пути установления диктатуры и узурпации власти, стремясь расправиться с законно избранной украинским народом парламентской оппозицией.

В официальном заявлении ОПЗЖ касаемо санкций против Медведчука и его супруги Оксаны Марченко сказано, что режим Зеленского — политический банкрот, лишившийся доверия и поддержки граждан. Политсила подчеркивает, что не выполнив ни одного из своих предвыборных обещаний, запутавшийся в коррупции и интригах своего окружения, Владимир Зеленский начал уничтожать украинскую демократию.