Нью-Дели, , 17:29 — REGNUM На Украину из Индии в ближайшее время доставят 500 тыс. доз вакцины AstraZeneca. Об этом 21 февраля сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на своей странице в соцсети Facebook.

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«Проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca с завода-производителя в индийском городе Пуне, — написал он. — 500 тысяч доз вакцины едут на Украину».

По его словам, вакцину доставят на Украину с помощью грузового самолёта уже на днях.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля министр здравоохранения страны Максим Степанов сообщил, что на Украине за сутки выявили 4489 случаев заражения коронавирусом.

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