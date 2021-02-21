Мурманск, , 17:21 — REGNUM На рыболовецком траулере в Баренцевом море произошло ЧП — у судна отказал двигатель. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, по данному факту проводится проверка.

Сообщается, что траулер находится в 81 км от Зубовской губы полуострова Рыбачий. На борту находятся 10 человек.

«Для его буксировки в порт приписки к месту происшествия вышло спасательное судно «Мурманрыба», — сообщили в пресс-службе

В результате инцидента никто не пострадал.