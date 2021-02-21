Абуджа, , 17:15 — REGNUM В Нигерии при крушении военного самолета Beechcraft KingAir B350i погибли семь человек. Об этом сообщается ВВС Нигерии на странице в соцсети Twitter.

Трагедия произошла сегодня, 21 февраля, рядом с аэропортом столицы Нигерии города Абуджи.

«Самолет ВВС Нигерии Beechcraft KingAir B350i потерпел крушение.. — говорится в сообщении. — Все семь служащих, находившихся на борту, погибли».

Отмечается, что в настоящее время на месте трагедии работают сотрудники службы экстренного реагирования.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля рядом с аэропортом столицы Нигерии города Абуджи разбился самолёт.

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