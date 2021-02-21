Астрахань, , 17:14 — REGNUM В Астраханской области 21 февраля подтверждено 114 новых случаев заражения коронавирусом — на 11 меньше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 27 тыс. 632 положительных результата исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 473 человека.

Выздоровели 18 тыс. 665 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19. 545 человек скончались. Четыре новых летальных случая подтверждено за сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 0,93.