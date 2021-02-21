Мадрид, 21 февраля, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Нападающий футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси побил рекорд экс-полузащитника каталонцев Хави по числу игр за клуб в чемпионате Испании.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лионель Месси

21 февраля Месси вышел в стартовом составе в домашнем матче 24 тура чемпионата страны против «Кадиса». Матч на «Камп Ноу» стал для 33-летнего аргентинца 506 в нацчемпионате. У Хави с 1998 по 2015 гг. — в активе 505 игр.

Месси дебютировал за «Барселону» в 2004 г.

Ранее в английском «Манчестер Сити» опровергли информацию о переговорах с форвардом каталонской «Барселоны» Месси.

Контракт аргентинца с сине-гранатовыми истекает летом 2021 г. Сейчас он может контактировать с другими клубами по поводу трансфера.