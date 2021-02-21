Вельск, Архангельская область, , 17:12 — REGNUM В Вельске запустили производство молока с высоким содержанием селена. Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, напиток с антиоксидантными свойствами смогут употреблять люди с непереносимостью обычного молока.

«При постоянном употреблении этого органического вещества у организма активируются иммунные функции, — пояснила генеральный директор ООО «Устьянская молочная компания» Елена Лобанцова. — Селен является мощным антиоксидантом и помогает в борьбе с онкологическими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта».

Инновационную продукцию уже попробовал губернатор региона Александр Цыбульский.

«С таким молоком вы сможете занять совершенно другую нишу на рынке — это то, чего сейчас не хватает: сегодня есть спрос на здоровые продукты», — отметил Цыбульский.