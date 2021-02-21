Тамбов, , 17:09 — REGNUM В Тамбовской области 21 февраля подтверждено 126 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области было зарегистрировано 25 тыс. 413 носителей вируса. После выздоровления был выписан 23 тыс. 291 пациент, в том числе 132 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 326 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.