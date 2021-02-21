Владимир, , 17:07 — REGNUM Во Владимирской области 21 февраля подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 26 тыс. 512 носителя вируса. После выздоровления были выписаны 23 тыс. 542 пациента, в том числе 133 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 823 человека. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.